Realme GT Neo 2 дебютирует в Европе 15 ноября

9 ноября 2021, 9:45

В прошлом месяце Realme представила на индийском рынке доступный флагман Realme GT Neo 2. Теперь смартфон обзавёлся датой запуска на европейском рынке.

В сеть утёк официальный рекламный постер, который сообщает, что запуск устройства в Европе состоится 15 ноября.



Источник, который поделился информацией о дате запуска смартфона, также опубликовал скриншоты с европейского веб-сайта Realme, которые раскрывают стоимость GT Neo 2, а также модификации, в которых смартфон будет доступен. Согласно опубликованным данным, устройство выйдет на рынок по цене 449 евро за версию с 8 Гбайт оперативной и 128 Гбайт постоянной памяти. Модификация с 12 Гбайт ОЗУ и 256-Гбайт накопителем обойдётся в 549 евро. Realme GT Neo 2 будет доступен в голубом и чёрном цветах.

Напомним, что GT Neo 2 построен на базе чипа Qualcomm Snapdragon 870. Устройство может похвастаться 6,62-дюймовой OLED-матрицей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Смартфон оборудован 5000-мА·ч аккумулятором с поддержкой быстрой 65-Вт зарядки. Основная камера совмещает 64-Мп, 8-Мп и 2-Мп сенсоры.

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