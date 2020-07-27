Доступный 5G-смартфон Realme V5 получит пять камер и батарею на 4900 мА·ч

27 июля 2020, 11:15

Китайский центр сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA) раскрыл ключевые технические характеристики смартфона среднего уровня Realme V5, тизеры которого на днях были опубликованы в Интернете.

Сообщается, что аппарат получит 6,5-дюймовый дисплей формата Full HD+ с разрешением 2400 × 1080 точек и соотношением сторон 20:9. В небольшом отверстии в правом верхнем углу экрана расположится 16-мегапиксельная селфи-камера.



В состав четверной тыльной камеры войдут 48-мегапиксельный основной датчик, 8-мегапиксельный блок и два 2-мегапиксельных сенсора. Дактилоскопический сканер будет установлен в боковой части.



Realme V5 сможет работать в сетях пятого поколения. Соответствующую функциональность обеспечит 5G-модем в составе восьмиядерного процессора с частотой 2,0 ГГц. Объём оперативной памяти составит 6 и 8 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — 128 и 256 Гбайт.



Питание обеспечит мощная аккумуляторная батарея ёмкостью 4900 мА·ч с поддержкой быстрой 30-ваттной подзарядки через симметричный порт USB Type-C. Указаны габариты и вес — 162,5 × 75,1 × 9,1 мм и 194 г.

Смартфон дебютирует уже 27 июля. Он будет поставляться с операционной системой Android 10, дополненной надстройкой Realme UI.

(C) 3Dnews