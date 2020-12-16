Представлен смартфон Vivo Y30 Standard Edition с процессором Helio P35

16 декабря 2020, 12:15

Минувшим летом вышел смартфон Vivo Y30 с 6,47-дюймовым дисплеем HD+, процессором MediaTek Helio P35, 4 Гбайт оперативной памяти и четверной основной камерой.

А теперь дебютировала модель Vivo Y30 Standard Edition с несколько иным оснащением.

Аппарат оборудован 6,51-дюймовым экраном IPS HD+ с разрешением 1600 × 720 точек. Для размещения фронтальной 8-мегапиксельной камеры служит небольшой вырез в верхней области, а не отверстие, как прежде.



В тыльной части теперь располагается двойная камера: она объединяет 13-мегапиксельный блок с максимальной диафрагмой f/2,2 и вспомогательный 2-мегапиксельный сенсор.



Смартфон несёт на борту всё тот же чип Helio P35, содержащий восемь вычислительных ядер ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 2,3 ГГц и графический контроллер IMG PowerVR GE8320. Объём оперативной памяти возрос до 6 Гбайт.