Представлен смартфон Vivo Y30 Standard Edition с процессором Helio P35

Минувшим летом вышел смартфон Vivo Y30 с 6,47-дюймовым дисплеем HD+, процессором MediaTek Helio P35, 4 Гбайт оперативной памяти и четверной основной камерой.
А теперь дебютировала модель Vivo Y30 Standard Edition с несколько иным оснащением.
Аппарат оборудован 6,51-дюймовым экраном IPS HD+ с разрешением 1600 × 720 точек. Для размещения фронтальной 8-мегапиксельной камеры служит небольшой вырез в верхней области, а не отверстие, как прежде.
В тыльной части теперь располагается двойная камера: она объединяет 13-мегапиксельный блок с максимальной диафрагмой f/2,2 и вспомогательный 2-мегапиксельный сенсор.
Смартфон несёт на борту всё тот же чип Helio P35, содержащий восемь вычислительных ядер ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 2,3 ГГц и графический контроллер IMG PowerVR GE8320. Объём оперативной памяти возрос до 6 Гбайт.
Среди прочего упомянуты флеш-накопитель вместимостью 128 Гбайт, боковой дактилоскопический сканер, адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, порт microUSB и 3,5-мм гнездо для наушников. Габариты составляют 164,41 × 76,32 × 8,41 мм, вес — 191,4 г. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч.
На смартфон установлена операционная система FunTouch OS UI 10.5 на основе Android 10. Ориентировочная цена — 200 долларов США.
(c) 3dnews