Acer выпустила игровой ноутбук в белом корпусе - Helios 300 White Edition

26 сентября 2018, 10:45

Тайваньская Acer представила свой новый игровой ноутбук - Predator Helios 300 White Edition.

Одна из отличительных черт новинки – белоснежный корпус.



В основе здесь Intel Core i7-8750H поколения Coffee Lake, созданный на базе 14-нм техпроцесса. «В связке» графика Intel UHD 630 и NVIDIA GeForce GTX 1060 с 6 Гбайт памяти. Объем оперативной памяти – 16 ГБ, стандарта DDR4-2666. 1ТБ пользователя ждет на внутреннем HDD и 256 ГБ – на SSD.

Диагональ дисплея – 15,6 дюйма, а его разрешение 1080х1920 точек.



Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, «под капотом» здесь Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.0, порты USB 3.1 Type-C и HDMI, сетевой контроллер Gigabit Ethernet, ридер SD-карт, веб-камера и пр.



Работает новинка под управлением Windows 10 Home.

Точная дата релиза, а также ориентировочная стоимость пока не известны.