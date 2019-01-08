Мощный игровой ноутбук Predator Triton 900 представлен на CES2019

8 января 2019, 13:15

В рамках выставки CE2019 компания Acer представила свой новый игровой ноутбук Predator Triton 900.

Наиболее интересная особенность новинки – вращающийся экран. Его производитель установил на особом шарнирном креплении Ezel Aero Hinge. Такое обустройство позволило сделать различные режимы работы, в том числе, презентационный и планшетный.В основе дисплея – матрица IPS. Ее разрешение 4К. Диагональ – 17 дюймов.В качестве аппаратной платформы «под капотом» 6-ядерный Intel Core i7. Графика NVIDIA GeForce RTX 2080; реализована технология NVIDIA G-Sync.Объем оперативной памяти – 32 ГБ, а встроенной пользовательской – 1 ТБ.Кроме того, здесь механическая клавиатура с подсветкой и подключаемым тачпадом.Новинка поступит в продажу в марте по цене $4000.