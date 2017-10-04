Acer представила мощный игровой ноутбук Predator Triton 700

4 октября 2017, 10:15

Тайваньская Acer объявила об анонсе своего нового высокопроизводительного игрового ноутбука - Predator Triton 700.



Новинка создана на основе концепции Max-Q. Последняя, напомним, дебютировала еще на Computex 2017. Особенность данной концепции в том, что она позволяет создавать ноутбуки втрое тоньше и втрое производительнее в сравнении с продуктами предыдущих поколений.

Predator Triton 700 – это 15,6-дюймовый «монстр» с толщиной корпуса около 2 см и весом в 2,6 кг. При всем этом здесь мощная система охлаждения с двумя 3D-вентиляторами AeroBlade, а в основе – процессора Intel Core серии HQ седьмого поколения + графика NVIDIA GeForce серии GTX 10. Объем оперативной памяти до 32 ГБ. Также отмечаются два накопителя - NVMe PCIe SSD в массиве RAID 0.Разрешение упомянутого выше экрана – Full HD.Имеющаяся клавиатура с цифровым блоком. Также отмечена настраиваемая RGB-подсветка. Относительно портов и интерфейсов упоминаются Thunderbolt 3, два USB 3.0, USB 2.0, HDMI 2.0 и DisplayPort , а также гигабитный Ethernet.Релиз новинки состоится через несколько дней.