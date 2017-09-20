Состоялся анонс игровых ноутбуков Acer Predator Helios 300

20 сентября 2017, 10:45

А вот другая тайваньская корпорация, Acer на этой неделе представила серию своих новых игровых ноутбуков - Predator Helios 300.

Acer Predator Helios 300 получили 15,6 или же 17,3-дюймовые дисплеи, разрешение которых Full HD, а, кроме того, обладают процессорами Intel Core i7 или i5 7-го поколения серии HQ.Отдельно отмечена графика NVIDIA GeForce GTX 1060. Имеется также возможность разгона 1050Ti. Объем оперативной памяти – 16 ГБ стандарта DDR4. Кроме того, обозначена возможность увеличения объема ОЗУ вдвое. В качестве твердотельного накопителя здесь SATA SSD либо HDD до 1ТБ.Что касается беспроводных модулей и интерфейсов, в этом плане стоит отметить USB 3.1 Type-C и USB 3.0, поддерживающим функцию зарядки, даже при отключенном питании.