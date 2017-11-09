Стартовали продажи игрового ноутбука Acer Predator Triton 700

9 ноября 2017, 10:15

Тайваньская Acer начала продажи своего нового игрового ноутбука - Predator Triton 700.

Новинка базируется на концепции Max-Q, которую анонсировала компания NVIDIA, в рамках выставки Computex 2017. Напомним, что данная концепция позволяет создавать ноутбуки втрое тоньше и втрое мощнее в сравнении с решениями предшествующих поколений.Данная новинка укомплектована 15,6-дюймовым дисплеем и обладает толщиной в 19,9 мм. Вес устройства – 2,6 кг. При всем этом внутри Predator Triton 700 два 3D-вентилятора AeroBlade, процессор Intel Core серии HQ седьмого поколения + графика GeForce серии GTX 10. Объем оперативной памяти – до 32 ГБ. Также «под капотом» два накопителя NVMe PCIe SSD в массиве RAID 0.Разрешение дисплея – 1080х1920 точек. Механическая клавиатура укомплектована цифровым блоком с настраиваемой RGB-подсветкой. В плане беспроводных модулей и интерфейсов, стоит отметить Thunderbolt 3, два USB 3.0, USB 2.0, HDMI 2.0 и DisplayPort , а также гигабитный Ethernet.