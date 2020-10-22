Vivo представила смартфон Y3s с процессором Helio P35 и ёмким аккумулятором

22 октября 2020, 11:45

В ассортименте китайской компании Vivo появился смартфон среднего уровня Y3s, оснащённый 6,35-дюймовым дисплеем формата HD+ с разрешением 1544 × 720 точек и соотношением сторон 19,3:9.

В аппарате применён процессор MediaTek Helio P35, объединяющий восемь вычислительных ядер ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 2,3 ГГц и графический контроллер IMG PowerVR GE8320. Объём оперативной памяти LPDDR4X составляет 4 Гбайт, а хранение данных обеспечивает флеш-модуль eMMC 5.1 вместимостью 128 Гбайт (плюс карта microSD).



За съёмку автопортретов отвечает фронтальная 8-мегапиксельная камера с максимальной диафрагмой f/1,8. Сзади располагается тройная камера в конфигурации 13 + 2 + 2 млн пикселей. На тыльной панели также размещён дактилоскопический сканер для снятия отпечатков пальцев.



Смартфон несёт на борту приёмник навигационных систем GPS/ГЛОНАСС/Galileo, адаптер Wi-Fi с поддержкой диапазонов 2,4 и 5 ГГц, контроллер Bluetooth 5.0. Есть 3,5-миллиметровое гнездо для наушников и порт Micro-USB. Габариты составляют 159,4 × 76,7 × 8,92 мм, вес — 190,5 г. В аппарат установлен мощный аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч.