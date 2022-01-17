Старт продаж vivo Y15s: 5000 мАч в тонком корпусе

17 января 2022, 12:15

vivo Украина начала продажи новой бюджетной модели Y-серии - vivo Y15s. Новинка оснащена 6.51-дюймовым дисплеем с LCD-матрицей и разрешением HD+. vivo Y15s работает на процессоре MediaTek Helio P35.

Чип работает в паре с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ. За автономность новинки отвечает аккумулятор на 5000 мАч. Аппарат получил боковой сканер отпечатков пальцев и три камеры: одинарную фронтальную на 8 МП и двойную основную на 13 МП + 2 МП.

Смартфон vivo Y15s ориентирован на широкую аудиторию, которая обратит внимание на модель, способную стать лучшим помощником в работе и досуге. Он сделан в тонком корпусе, который благодаря своей фактуре не оставляет отпечатков пальцев. Сканер отпечатка на боковой панели и система распознавания лица упрощают авторизацию. Аккумулятор на 5 000 мАч дает длительную автономность. Дисплей HD формирует яркую детализированную картинку. Конфигурация имеет 3 Гб оперативной памяти и 32 Гб для хранилища.





Что касается внешности телефона vivo Y15s, он имеет утонченные линии, которые воплощены в прочном пластиковом корпусе, не подверженном сильному перегреву. Скругленные грани стали обязательной составляющей 3D-дизайна, за счет чего корпус толщиной 8.28 мм выглядит еще презентабельнее. При этом внутри помещается объёмная батарея на 5000 мАч.



Для плодотворной работы в течение дня используется аккумулятор, емкость которого равна 5000 мАч. При таком ресурсе вы сможете не только задействовать весь потенциал мобильного устройства, но и применять телефон в качестве источника питания для других совместимых гаджетов. Необходимости в дополнительном средстве восполнения энергии не будет. Также за счет технологии vivo Energy Guardian смартфон не будет перегреваться.



В качестве операционного ядра используют мощный чип MediaTek Helio P35, который дополнен 3 Гб ОЗУ и 32 Гб места для хранения файлов. Представленная конфигурация удовлетворяет базовые потребности, за счет чего техника показывает плодотворную работу с высокой скоростью обработки данных. Смотреть любимый сериал, вести собственный блог, уделять время играм – вы можете делать все.

Перед вами девайс, ориентированный на создание качественного визуала. Это осуществимо при помощи экрана HD Halo FullView™. Новинка оснащена 6.51-дюймовым дисплеем с LCD-матрицей и разрешением HD+. Его разрешение соответствует показателям 1600х720 пикселей. Великолепный обзор в играх и при просмотре киноконтента обеспечен. Отличительной чертой стала поддержка адаптивного освещения, которое меняется в зависимости от интенсивности света вокруг. А добавив к нему фильтр синего света, производитель свел на нет все вредные эффекты длительного пребывания у экрана.



Предельно быстрая разблокировка vivo Y15s обеспечивается за счет бокового модуля, считывающего отпечатки. Сканер, расположенный на кнопке разблокировки дисплея, объединил 2 действия в одно, позволив одновременно с нажатием привести в готовность экран и всю операционную систему. Для срабатывания требуется всего 0.232 с.



Функция Face Wake берет на себя безопасность и обеспечивает быстрое реагирование в случае разблокировки. За счет алгоритмов AI, которые удачно сочетаются со сканером отпечатков пальцев, пользователь получает выбор – разблокировать устройство при помощи отпечатка пальца или же сканером лица. Вы всегда имеете выбор.



Больше не нужно выбирать между расширением памяти и еще одним оператором мобильной связи. Лоток для сим-карт имеет 3 слота: 2 из них предназначены для обеспечения связи, а оставшийся – для карты памяти (до 1 Тб). Больше не нужно заниматься сменой сим-карт или телефонов, а места для хранения личных файлов хватит с головой.





В распоряжении пользователя великолепная камера с сенсором 13 Мп и диафрагмой f2.2. Она оснащена средствами искусственного интеллекта, за счет чего вам подвластны любые жанры фото- и видеосъемки: профессиональный режим, замедленная съемка, живые снимки, панорама, повседневная съемка, документы.



Макрокамера дополняет ресурсы основной за счет 2 Мп, которых вполне хватает для обеспечения впечатляющей детализации. Ее фокусировка 4 см позволит увидеть то, что все время находится перед вами, но уже в новом свете.



Для любителей селфи-снимков есть крутая новость: отныне вы сможете создавать качественные автопортреты даже при слабом освещении. Полоса мягкого света Softlight дает возможность оценить в режиме реального времени эффектность снимка, упростит позирование, отрегулирует температуру, чтобы фото было живым.



Смартфон vivo Y15s при помощи программы Multi-Turbo 3.0 переходит в режим игровой производительности, при котором задействован весь потенциал процессора и памяти, а приоритет задачам отдается соответственно их важности. При одновременном функционировании нескольких приложений он обеспечивает стабильность производительности каждого из них.





Упростить хранение и передачу файлов поможет приложение EasyShare, которое одним действием создаст резервные копии, поместит на хранение важные файлы или передаст их. Софт iManager не позволит пропустить важные уведомления, связанные с функционированием телефона.

vivo Y15s доступен в магазинах партнеров Rozetka, Фокстрот, Алло, Comfy, Эльдорадо, ТТТ, Brain, Kибернетики, Жжук, KTC, Майфон по цене 3 999 грн в цветах «Морская волна» и «Мистический синий».