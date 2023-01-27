Старт продажів смартфона vivo Y02 в Україні

27 января 2023, 9:15

vivo Україна стартує продажі ультрабюджетного смартфону Y-серії – vivo Y02.

Стильний та одночасно ультрабюджетний смартфон vivo Y02 оснащений яскравим дисплеєм діагоналлю 6,51” дюйми з IPS-матрицею та роздільною здатністю HD+. Смартфон має тонкий корпус, всього 8,49 мм, та приємні, спокійні кольори: блакитно-фіолетовий - відтінок, створений завдяки новому процесу нанесення покриття з наноматеріалу, та космічно-сірий. Завдяки матовому покриттю поверхня смартфону є стійкою до подряпин та відбитків пальців.



vivo Y02 працює на восьмиядерному процесорі MediaTek Helio P22. Об’єм пам’яті складає 2 Гб оперативної та 32 Гб вбудованої з можливістю встановити microSD до 1 Тб. За автономність відповідає потужний акумулятор на 5000 мАг. Смартфон має функцію зворотньої зарядки, що перетворює його на мобільний зарядний пристрій, а це особливо слушно у наш час. Апарат має вбудований сканер розблокування по обличчю та AI камери - фронтальну на 5 Мп та основну на 8 Мп.

Ціна складе 3999 грн.



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