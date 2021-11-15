Раскрыты характеристики и дизайн смартфона Samsung Galaxy A33 5G

15 ноября 2021, 14:45

Интернет-источники обнародовали качественные рендеры и информацию об оснащении относительно недорогого смартфона Galaxy A33 5G, который в скором времени, как ожидается, анонсирует южнокорейский гигант Samsung.

Сообщается, что аппарат получит дисплей Infinity-U с небольшим вырезом в верхней части под одинарную селфи-камеру. Будет применена панель Super AMOLED с диагональю 6,4 дюйма и разрешением Full HD+.



В тыльной части расположится четверная камера, оптические блоки которой и вспышка заключены в область прямоугольной формы с закруглёнными углами. Разрешение датчиков пока не раскрывается.



В нижней части корпуса находится порт USB Type-C, тогда как гнездо для наушников на 3,5 мм не предусмотрено. Сбоку расположены физические кнопки управления для регулировки громкости и включения/выключения питания.



Называются габариты устройства — 159,7 × 74 × 8,1 мм (9,7 мм в области выступающего блока многомодульной камеры). Смартфон будет доступен как минимум в четырёх цветовых вариантах: Orange (оранжевый), Light Blue (светло-синий), Black (чёрный) и White (белый).

Официальная презентация модели Samsung Galaxy A33 5G состоится в январе следующего года. Сведений об ориентировочной цене пока нет.

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