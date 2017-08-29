Рендерные фото смартфона Sony Xperia XZ1 Compact

29 августа 2017, 11:45

Авторитетный ресурс WinFuture опубликовал пресс-рендеры не анонсированного на данный момент смартфона Xperia XZ1 Compact.



Судя по всему, грядущая новинка выйдет в нескольких цветовых решениях корпуса: черном, серебристом, а также розовом. Ориентировочная «цена вопроса» - $640.

Среди известных на данный момент спецификаций, стоит отметить 4,6-дюймовый дисплей с разрешением HD, а также две камеры на 8Мп каждая и чип Qualcomm Snapdragon 835 в основе. Объем ОЗУ – 4 ГБ, а ПЗУ – 32 ГБ. Емкость аккумулятора – 2600 мАч.Работать терминал будет под управлением Android 7.1.1.Дата анонса намечена на начало сентября в Берлине, в рамках IFA2017.