Вышел смартфон OnePlus 9R: Snapdragon 870, 120-Гц AMOLED и четыре камеры

24 марта 2021, 12:15

Помимо бескомпромиссных флагманов OnePlus 9 и 9 Pro, китайская компания представила продвинутый смартфон 9R, который может предложить производительность лучших устройств прошлого года по более доступной цене. Он получил более простые, чем у OnePlus 9 и 9 Pro, камеры и не такой мощный чипсет.

Сердцем смартфона выступает процессор Qualcomm Snapdragon 870, представляющий собой сильно разогнанную версию прошлогоднего Snapdragon 865+. Хоть чип технологически не самый новый и выполнен по нормам 7-нм техпроцесса, его производительности хватает с запасом для самых тяжёлых задач. Процессор может быль дополнен 8 или 12 Гбайт оперативной памяти стандарта LPDDR4X. Что касается накопителя, то здесь, как и в старших моделях, используются модули UFS 3.1 ёмкостью 128 или 256 Гбайт. Экран применяется такой же, как и в базовом OnePlus 9. Это 6,55-дюймовая AMOLED-матрица с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц.

Основная камера заметно отличается от старших моделей. В качестве основного датчика используется 48-Мп Sony IMX586. Он дополнен сверхширокоугольным модулем Sony IMX481 с разрешением 16 Мп, обеспечивающим угол обзора 123 градуса. Стоит также отметить наличие 5-Мп датчика для макросъёмки и 2-Мп монохромного сенсора. Фронтальный модуль такой же, как и у старших собратьев. Это Sony IMX471 с разрешением 16 Мп.



OnePlus 9R может похвастаться 4500-мА·ч аккумулятором с поддержкой 65-Вт быстрой зарядки. 3,5-мм разъём для наушников, как и у старших моделей.

Стоимость модели с 8 Гбайт оперативной и 128 Гбайт постоянной памяти составляет $550. Версия с 12 Гбайт ОЗУ и 256-Гбайт накопителем обойдётся в $605. Смартфон пока представлен только на индийском рынке, однако ожидается, что вскоре его анонсируют и для других регионов.

(С) 3dnews