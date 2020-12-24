OnePlus выпустит более доступный флагман OnePlus 9 Lite на базе Snapdragon 865

24 декабря 2020, 10:15

Согласно свежей утечке, помимо OnePlus 9 и 9 Pro, в грядущее флагманское семейство смартфонов китайской компании войдёт ещё одно устройство.

Им станет «упрощённый» флагман, который, как сообщается, получит имя OnePlus 9 Lite.

Предполагается, что, в отличие от старших версий, основанных на Snapdragon 888, он получит чипсет Snapdragon 865. Это всё, что в данный момент известно о OnePlus 9 Lite. Тем не менее, выдвигаются предположения, что телефон получит большинство передовых возможностей серии OnePlus 9, а использование старого, но довольно мощного флагманского чипсета позволит сделать его стоимость более привлекательной для покупателей.



Напомним, что до 2020 года OnePlus концентрировалась на выпуске только самых производительных смартфонов на базе передовых флагманских чипсетов. В этом году курс компании изменился, и теперь One Plus предлагает доступные смартфоны серии Nord. Ожидается, что OnePlus 9 Lite будет представлен в первом квартале 2021 года вместе со старшими моделями.