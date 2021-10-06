Грядёт выпуск смартфона OnePlus 9RT со 120-Гц дисплеем и чипом Snapdragon 888

6 октября 2021, 11:45

Сетевые источники обнародовали информацию о технических характеристиках производительного смартфона OnePlus 9RT, официальная презентация которого может состояться до конца текущего года.

Утверждается, что в основу аппарата ляжет процессор Snapdragon 888 разработки Qualcomm. Этот чип объединяет восемь ядер с тактовой частотой до 2,84 ГГц, графический ускоритель Adreno 660 и модем Snapdragon X60 5G.



Новинка получит дисплей формата FHD+ размером 6,5 дюйма по диагонали. Будет применена качественная панель AMOLED с частотой обновления до 120 Гц. Фронтальная камера расположится в небольшом отверстии в левом верхнем углу экрана.



В оснащение войдёт многомодульная тыльная камера с 50-мегапиксельным основным сенсором Sony IMX766. Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 4500 мА·ч с поддержкой 65-ваттной подзарядки.



Если верить имеющимся данным, в продажу поступят модификации с 8 и 12 Гбайт оперативной памяти. Покупатели смогут выбирать между вариантами с флеш-накопителем вместимостью 128 и 256 Гбайт.

На смартфон будет установлена операционная система ColorOS 12 на основе Android 11. Сведений об ориентировочной цене на данный момент нет.

(C) 3dnews.