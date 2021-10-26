Смартфон Moto G200 получит процессор Snapdragon 888 и 108-Мп камеру

26 октября 2021, 11:45

Компания Motorola, по сообщениям сетевых источников, в скором времени анонсирует производительный смартфон Moto G200, который на некоторых рынках может выйти под именем Moto Edge S30.

Известно, что в основу аппарата ляжет процессор Qualcomm Snapdragon 888: изделие содержит восемь вычислительных ядер с частотой до 2,84 ГГц, графический ускоритель Adreno 660 и модем Snapdragon X60 5G со скоростью передачи данных до 7,5 Гбит/с.



Новинка получит дисплей формата Full HD+ с частотой обновления 144 Гц. Во фронтальной части расположится камера на основе 16-мегапиксельного сенсора OmniVision.



Тыльная многомодульная камера вберёт в себя 108-мегапиксельный основной датчик Samsung ISOCELL S5KHM2, а также 13-мегапиксельный блок с сенсором SK Hynix и широкоугольной оптикой.



Говорится о наличии 8 Гбайт оперативной памяти. Сведений о вместимости флеш-накопителя пока нет, но, вероятнее всего, ёмкость составит не менее 64 Гбайт.



Смартфон Moto G200 будет поставляться с операционной системой Android 11 с возможностью последующего обновления до Android 12. Официальная презентация аппарата состоится в ноябре. О том, сколько будет стоить новинка, пока ничего не сообщается.

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