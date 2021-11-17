Грядущий флагман Moto G200 показался на рендерах

17 ноября 2021, 10:15

Модельный ряд Motorola весьма обширен, но большинство её смартфонов относятся к бюджетному и среднему ценовому сегментам.

Похоже, в скором времени компания намерена выпустить сразу несколько устройств флагманского уровня, одним из которых станет Moto G200. В Сеть утекли рендеры смартфона, а также некоторые подробности о его технических характеристиках.

В отличие от представленного ранее Moto G100 5G, основанного на чипсете Snapdragon 870, новинка получит по-настоящему флагманский Snapdragon 888+. Об этом сообщил известный сетевой источник Digital Chat Station. Стоить отметить, что Snapdragon 888+ вскоре получит преемника, однако и его производительность не будет вызывать нареканий в ближайшие несколько лет.

Кроме того, ресурс TechnikNews поделился рендерами грядущего устройства. Согласно изображениям, Moto G200 получит корпус со стеклянной задней панелью с изогнутыми краями. На тыльной стороне устройства расположится тройная основная камера и светодиодная вспышка. Смартфон получит плоский экран с круглым вырезом для фронтальной камеры по центру верхней части.

Предполагается, что основная камера устройства получит главный 108-Мп сенсор, дополненный 13- и 2-Мп датчиками. Фронтальная камера получит разрешение 16 Мп. Предполагается, что экран устройства предложит разрешение Full HD+ и частоту обновления 144 Гц.

Интересно, что G200 не будет «главным» флагманом Moto. Эту роль будет выполнять Edge 30 Ultra, который будет основан на Snapdragon 898, или Snapdragon 8 Gen 1, если слухи о смене нейминга верны. Именно этот смартфон должен будет составить конкуренцию флагманским устройствам других производителей, включая Samsung Galaxy S22 и OnePlus 10.

(C) 3dnews