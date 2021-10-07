Смартфон Moto E30 с тройной камерой показался на качественных рендерах

7 октября 2021, 14:15

В скором времени компания Motorola расширит ассортимент смартфонов, анонсировав модель среднего уровня Moto E30.

Редактор сайта WinFuture Роланд Квандт (Roland Quandt), известный своими достоверными утечками, обнародовал качественные пресс-изображения готовящегося аппарата.

Как можно видеть на рендерах, устройство оснащено дисплеем с небольшим отверстием по центру в верхней области для одинарной фронтальной камеры. Сзади находится тройная камера с 48-мегапиксельным основным датчиком.



В левой боковой области расположены физические кнопки управления. В оснащение войдут тыльный сканер отпечатков пальцев (расположится в логотипе Moto) и стандартное 3,5-мм гнездо для наушников.



По слухам, в комплектацию смартфона войдёт процессор Unisoc с восемью вычислительными ядрами. Может быть применена операционная система Android 11 Go Edition. Аппарату приписывают наличие дисплея формата HD+ и как минимум 2 Гбайт оперативной памяти. Подзарядка аккумуляторной батареи будет осуществляться через симметричный порт USB Type-C.

На изображениях новинка показана в чёрном варианте цветового исполнения. Но на коммерческий рынок, вероятно, выйдут и другие цветовые модификации.

(C) 3dnews