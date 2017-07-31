Сделать ITnews стартовой
|
выход
Вход / Регистрация
Новости
/
Аналитика
/
Обзоры
/
Интервью
/
Фотогалереи
/
Конкурсы
поиск...
Главные события дня
Понедельник, 31 июля
Главная
→
Новости
31 июля 2017, 11:45
Релиз LG Q6 для Европы намечен на следующий месяц
Об этом пишет Роланд Квандт (Roland Quandt), редактор WinFuture.
По его сведениям, отмеченного событие должно состояться 21 августа.
Что касается ориентировочного ценника, речь о 349 евро.
Оцените новость:
0 оценок
Новости по теме
25 июля 2017 г.
Galaxy Note 8 выйдет в еще одной необычной расцветке - "глубокий синий"
12 июля 2017 г.
Названа стоимость смартфонов LG Q6 и Q6+
12 июля 2017 г.
LG анонсировала смартфон Q6 с дисплеем FULLVISION
8 июня 2017 г.
Качественные фото Moto E4 и E4 Plus в разных цветах корпуса
31 мая 2017 г.
Смартфон Moto Z2 Play "отметился" на качественных фото
27 апреля 2017 г.
Объявлена дата релиза смартфона Sony Xperia XZ Premium в Европе
9 марта 2017 г.
Samsung Galaxy S8 и S8 Plus 7 – расцветки корпуса и цены
15 февраля 2017 г.
Рендерное фото планшета Samsung Galaxy Tab S3 со стилусом S Pen
3 октября 2016 г.
Первые подробности о 8-дюймовом планшете Lenovo Tab 3 8 Plus на базе Snapdragon
14 октября 2011 г.
Доступный 3D-принтер Roland iModela от Roland DG
Интернет
Связь
Технологии
Безопасность
Бизнес
Софт
Железо
Гаджеты
Последние новости
Гаджеты
|
Сегодня, 12:15
Рендерное фото флагманского Samsung W2018
Гаджеты
|
Сегодня, 11:45
Релиз LG Q6 для Европы намечен на следующий месяц
Гаджеты
|
Сегодня, 11:15
"Живые" фото смартфона ASUS ZenFone 4 Pro с двойной основной камерой
Связь
|
Сегодня, 10:45
Новые LTE-модемы Samsung первыми в отрасли получат агрегацию шести несущих
Гаджеты
|
Сегодня, 10:15
Стоимость Moto X4 в Европе – 350 евро
Софт
|
Сегодня, 9:45
Samsung готовит релиз Android 7.0 для планшета Galaxy Tab A 9.7
Гаджеты
|
Сегодня, 9:15
Названа ориентировочная дата анонса смартфона Lenovo K8 Note
Железо
|
Позавчера, 10:12
Sony расширяет линейку 4K HDR-телевизоров серией XE70
Бизнес
|
Позавчера, 8:10
AMD дополняет линейку Ryzen для настольных ПК процессорами Ryzen 3
Еще новости
Последние материалы
Аналитика
|
Сегодня, 12:42
Мобильные новости №35: 3G от lifecell, Vodafone, Киевстар в Житомире
Аналитика
|
Сегодня, 12:29
Дайджест №190: анонс Moto Z2 Force и Moto Mod с 360-градусной камерой
Обзоры
|
25 июля, 23:08
Gembird MUSG-04 и Gembird MP-GAMEPRO-XL: "во всеоружии"
Фотогалереи
|
25 июля, 9:27
Роботы LG будут выполнять функцию информационных центров для туристов
Фотогалереи
|
25 июля, 7:26
В сети появились изображения концепта смартфона HTC U12
Аналитика
|
24 июля, 10:14
Дайджест №189: смартфон Microsoft c AR/VR и смарт-часы Louis Vuitton
Обзоры
|
21 июля, 8:59
Thermaltake Frio Silent 14: "ледяная башня для твоего ПК"
Обзоры
|
19 июля, 8:23
ColorWay Solar 6000 mAh Black (CW-PB060LPA2BK-SF): недорогой повербанк в защищенном корпусе с мощным фонариком
Обзоры
|
17 июля, 8:25
Transcend SSD230S 512 ГБ (TS512GSSD230S): скоростной SSD на базе памяти 3D NAND с интересными возможностями!
Популярные новости
Бизнес
|
Позавчера, 8:10
AMD дополняет линейку Ryzen для настольных ПК процессорами Ryzen 3
5.00
Гаджеты
|
26 июля, 18:35
Samsung Galaxy J3 2017, J5 2017 и J7 2017: какой модели отдать предпочтение?
5.00
Гаджеты
|
28 июля, 12:45
Samsung получила патент на телефон в форме банана
3.00
Бизнес
|
28 июля, 14:15
Компания EDG GROUP - дистрибутор COUGAR в Украине
5.00
Гаджеты
|
28 июля, 13:15
Samsung W2018 – мощная раскладушка с 6 ГБ "оперативки"
5.00
Гаджеты
|
28 июля, 12:15
Новый флагман Sony Xperia XZ1 "отметился" в GFXBench
5.00
Гаджеты
|
27 июля, 12:45
Смартфоны MEIZU PRO 7 и MEIZU PRO 7 PLUS представлены официально
5.00
Гаджеты
|
26 июля, 12:59
Телевизоры Sony BRAVIA OLED серии A1 уже в Украине
5.00
Гаджеты
|
27 июля, 10:45
Razer анонсирует Tiamat 7.1 V2 - флагманскую гарнитуру объемного звучания
4.00
Еще новости
Вы зарегистрированы на одном из сервисов? Нажмите кнопку для входа:
Чужой компьютер
или использовать
аккаунт на ITnews
или
зарегистрироваться
Логин
Пароль
Чужой компьютер
Не зарегистрированы?
Зарегистрируйтесь
или
используйте для входа
другой сервис
Соединение...
Новости
/
Аналитика
/
Обзоры
/
Интервью
/
Фотогалереи
О проекте
/
Обратная связь
/
Экспорт новостей
/
Подписка на новости
/
Реклама
Copyright © 2005-2013
ITnews
Любое использование материалов, опубликованных на ITnews,
разрешается только в случае указания гиперссылки на
ITnews.com.ua