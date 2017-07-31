31 июля 2017, 11:45

Релиз LG Q6 для Европы намечен на следующий месяц

Об этом пишет Роланд Квандт (Roland Quandt), редактор WinFuture.

По его сведениям, отмеченного событие должно состояться 21 августа.

Что касается ориентировочного ценника, речь о 349 евро.
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