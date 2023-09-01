Інноваційний прототип Audi Q6 E-tron prototype

1 сентября 2023, 16:10

Зовсім нещодавно компанія Audi офіційно презентувала журналістам інноваційний прототип Q6 e-tron. Згідно заявам виробника, старт продажів моделі запланований на початок 2024 року. Чим же вражатиме автомобілістів новий електрокар?

Audi Q6 e-tron уособлює трансформацію бренду "чотирьох кілець" у лідера в області електромобільності. Завдяки новій платформі, електроніці, технологіям заряджання акумулятора та сучасному дизайну, нова модель прокладає шлях до повністю електричного майбутнього Audi.

Вже можна з упевненістю стверджувати, що електричний позашляховик посяде впевнено посяде місце між Audi Q4 e-tron і Audi Q8 e-tron та складе гідну конкуренцію BMW iX3 і Mercedes EQC.

Q6 e-tron - перша модель на новій платформі Premium Platform Electric (PPE), розробленій Audi та Porsche і призначеній виключно для електромобілів.

Q6 оснащуватиметься новим типом електродвигуна, який, як стверджується, є ефективнішим за попередників та оновленою рекуперативною гальмівною системою.

Крім того, автомобіль комплектуєтся батареєю, ємністю 100 кВт/год. За словами інженерів, вона забезпечуватиме новому електрокару запас ходу у 600 км, а це - більше, ніж у основних конкурентів. Оскільки Q6 зможе заряджатися зі швидкістю до 270 кВт, поповнити заряд аккумулятора з 10 до 80% на швидкісній зарядній станції можна буде всього за 15 хвилин.

Нові технології Audi Q6 e-tron забезпечать автомобілю ще більшу потужність. Як наслідок, акумулятор займатиме менше місця, а салон стане просторішим без шкоди для запасу ходу.

Що стосується драйву, навіть модель 55 обіцяє продуктивність на рівні з багатьма гарячими хетчбами. Повний привід та двигуни, потужністю 396 кінських сил забезпечать розгін автомобіля з 0 до 100 км/год менше, ніж за 6 секунд.

Спортивний SQ6 нарощуватиме потужність до шалених 510 к.с., а час розгону від 0 до 100 км/год становитиме менше, ніж 4,5 секунди.

Під час руху, водій зможе обирати різні режими водіння, починаючи з "Ефективності", яка збільшує запас ходу і закінчуючи "Динамікою", що звільняє потужність. Широкий вибір також включає Balanced – передбачуване поєднання ефективності і динамічності та Off-road, який дозволить точніше контролювати прискорення, коли потрібно перетнути слизьке поле чи складне бездоріжжя. Подобається Ауді, але на нову не вистачає фінансів, подивіться БУ Ауді на сервісі https://mymycars.com/used-cars/legkovi/audi.

Що стосується внутрішнього оснащення, наразі відомо, що в електрокарі встановлюватиметься оновлена версія інформаційно-розважальної системи Audi MMI з сенсорним екраном. Ймовірно, це означає, що варто очікувати нового дизайну дисплея, розширених функцій, а також продуктивнішої операційної системи.