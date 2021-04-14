Ультрабюджетный Moto G20 получит дисплей с частотой обновления 90 Гц

14 апреля 2021, 11:45

Motorola предлагает довольно обширный модельный ряд смартфонов среднего ценового сегмента.

Тем не менее, в портфолио компании в данный момент нет действительно интересного доступного устройства. Сообщается, что вскоре это упущение будет исправлено выпуском Moto G20, который получит экран с неожиданно высокой для своего класса частотой обновления.

Cудя по имеющимся данным, устройство не сможет похвастаться выдающейся производительностью. Смартфону приписывают бюджетный восьмиядерный чипсет Unisoc T700, который будет работать в связке с 4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт постоянной памяти. Ключевой «фишкой» устройства станет дисплей. Он хоть и будет выполнен по технологии IPS и предложит разрешение HD+ при диагонали 6,5 дюйма, зато сможет похвастаться частотой обновления 90 Гц, что очень достойно для ультрабюджетного смартфона.Ожидается, что Moto G20 получит основную квадрокамеру, состоящего из 48-Мп, 8-Мп и двух 2-Мп датчиков. Устройство будет работать под управлением Android 11 из коробки и будет оборудовано ёмкой 5000 мА·ч батареей. Дата запуска смартфона пока неизвестна, однако сообщается, что его цена не превысит $130.