NAVITEL T700 3G – новый 4-ядерный планшет от NAVITEL

4 августа 2017, 10:15

Компания NAVITEL объявляет о начале продаж навигационного планшета NAVITEL T700 3G.

Устройство оснащено 4-ядерным процессором, ярким 7-дюймовым IPS дисплеем и 16 ГБ памяти. Помимо широких возможностей, которые обеспечивает установленная на планшет операционная система Android, NAVITEL T700 3G обладает функциями современного автомобильного навигатора. На планшет предустановлено ПО Навител Навигатор с картами 47 стран.

Планшет NAVITEL T700 3G обладает ярким сенсорным дисплеем с диагональю 7 дюймов и широким углом обзора. Устройство поддерживает интерфейсы USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi, 2G/3G. Предусмотрен слот для 2-х SIM карт. С помощью планшета можно совершать как обычные звонки, так и видеовызовы. На NAVITEL T700 3G установлены задняя и фронтальная камеры. Аккумулятор емкостью 2800 мАч позволяет использовать планшет без подзарядки в течение длительного времени. В устройство встроен а мощная GPS-антенна для устойчивого приема сигнала со спутников. Благодаря этому NAVITEL T700 3G мгновенно определяет свое местоположение и с высокой точностью отображает его на карте.

Для удобства использования в автомобиле планшет NAVITEL T700 3G комплектуется надежным креплением на лобовое стекло. Навигация представляет собой энергоемкий процесс, поэтому в комплект поставки NAVITEL T700 3G добавлено мощное автомобильное зарядное устройство с удлиненным проводом.

Планшет NAVITEL T700 3G может использоваться не только для просмотра Интернет-страниц, записи видео или работы с приложениями из магазина Google Play, но и для автонавигации. На устройство предустановлена программа Навител Навигатор с подробными картами 43 стран Европы, России, Беларуси, Казахстана и Украины. На карты нанесена дорожная сеть с указанием направления движения, полосности дорог и скоростного режима. На NAVITEL T700 3G предустановлены карты следующих стран: Австрия, Албания, Андорра, Беларусь, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Ватикан, Великобритания, Венгрия, Германия, Гибралтар, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Македония, Мальта, Молдова, Монако, Нидерланды, Норвегия, остров Мэн, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Сан-Марино, Сербия, Словакия, Словения, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Ч ерногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония. Обновления карт для владельцев навигационного планшета NAVITEL T700 3G являются бесплатными и бессрочными.

Планшет NAVITEL T700 3G, высоко зарекомендовавший себя в Европе, отвечает высоким стандартам качества, которые европейские потребители предъявляют к мобильным устройствам.