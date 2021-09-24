Планшет Moto Tab G20 на платформе MediaTek Helio P22T дебютирует 30 сентября

24 сентября 2021, 11:15

Сетевые источники сообщают, что к выпуску готовится бюджетный планшет Moto Tab G20: обнародованные тизеры говорят о том, что официальная презентация гаджета состоится через неделю — 30 сентября.

Известно, что устройство получит 8-дюймовый дисплей HD IPS с разрешением 1280 × 800 точек и яркостью 350 кд/м. Во фронтальной части расположится 2-мегапиксельная камера, а тыльная камера сможет создавать 5-мегапиксельные изображения.



В основу ляжет процессор Helio P22T разработки MediaTek. Этот чип объединяет восемь вычислительных ядер Arm Cortex-A53 с тактовой частотой до 2,3 ГГц и графический ускоритель IMG PowerVR GE8320.



Объём оперативной памяти составит 3 Гбайт. Флеш-накопитель вместимостью 32 Гбайт пользователи смогут дополнить картой microSD.

Среди прочего упомянуты адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac (частотные диапазоны 2,4 и 5 ГГц) и Bluetooth 5.0, порт USB Type-C, гнездо для наушников на 3,5 мм и аудиосистема с поддержкой Dolby Atmos. Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 5100 мА·ч с подзарядкой мощностью 10 Вт. Время автономной работы составит до 15 часов при просмотре видеоматериалов и до 18 часов при навигации в интернете.



Планшет будет поставляться с операционной системой Android 11. Сведений об ориентировочной цене пока нет.

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