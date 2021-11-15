Motorola выпустит планшет Moto Tab G70 на платформе MediaTek Kompanio

15 ноября 2021, 14:15

Интернет-источники сообщают о том, что компания Motorola в скором времени анонсирует планшет среднего уровня Moto Tab G70. Информация о новинке, в частности, появилась в базе Google Play Console.

«Сердцем» гаджета послужит процессор с кодовым обозначением MT8183A. Это модификация чипа Kompanio 500 (MT8183), специально разработанного для планшетных компьютеров. Изделие содержит восемь вычислительных ядер в виде квартетов Arm Cortex-A73 и Arm Cortex-A53 с тактовой частотой до 2,0 ГГц. Обработкой графики занят интегрированный ускоритель Arm Mali-G72 MP3. Реализована поддержка беспроводной связи Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac), FM-радио и GPS.



Планшет Moto Tab G70 оборудован дисплеем формата 2К с разрешением 2000 × 1200 точек. Пиксельная плотность панели равна 240 DPI (точек на дюйм). Таким образом, размер экрана составит около 9,7 дюйма по диагонали.



Говорится о наличии 4 Гбайт оперативной памяти. В качестве программной платформы значится операционная система Android 11.

Сетевые источники добавляют, что новинка поступит на рынок в вариантах с 64 и 128 Гбайт встроенной флеш-памяти. Вероятно, выйдут версии с поддержкой сотовой связи и без. Сведений об ориентировочной цене пока нет.

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