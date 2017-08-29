Стартовали продажи смартфона Moto Z2 Play

29 августа 2017, 9:45

Компания Motorola объявила о релизе своего нового смартфона - Moto Z2 Play.



В основе терминала – 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 626, тактовая частота которого 2,2ГГц плюс 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ. Для последней предусмотрена возможность расширения за счет карт microSD.

Диагональ дисплея – 5,5 дюймов, а его разрешение – Full HD.Основная камера – двойная на 12Мп с поддержкой технологии Dual Pixel. Кроме того, «на борту» лазерная автофокусировка и двойная вспышка.Емкость аккумулятора – 3000 мАч.По части беспроводных модулей и интерфейсов отмечено NFC, Bluetooth 4.2, есть порт USB Type-C и 3,5-мм разъемОтдельно упомянут обновленный сканер отпечатков пальцев.Работает аппарат под управлением Android 7.1.1 «из коробки».