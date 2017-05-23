Moto Z2 Play таки получит аккумулятор на 3000 мАч

23 мая 2017, 10:45

Представители Lenovo подтвердили ранее ходившие слухи касательно емкости аккумулятора смартфона Moto Z2 Play.

Так, данная модель действительно получит батарею на 3000 мАч, тогда как ее предшественник обладал куда более емким «топливным элементом» – 3510 мАч.



Грядущая новинка уже сертифицирована TENAA. У этого терминала 5,5-дюймовый Full HD – дисплей, 8-ядерный процессор, тактовая частота которого 2,2 ГГц + 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ. Основная камера – 12Мп; фронтальная – 5Мп.



Точная дата анонса пока не называется.

