Оригинальные фото Moto Z2 Force "засветились" в сети

25 июля 2017, 14:45

Буквально на днях в Сети появились реальные фото смартфона Moto Z2 Force, который пока еще не был представлен официально.

По слухам, грядущая новинка окажется со Snapdragon 835 в основе, а объем ОЗУ составит 6 ГБ. Встроенной пользовательской памяти будет 128 ГБ. Ходят слухи также о версии с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ, которая будет представлена для рынка США. Однако здесь также будет предусмотрен сравнительно небольшой аккумулятор – 2730 мАч, тогда как у модификации с 6 ГБ предусмотрена батарея на 3500 мАч.Среди прочего известно отмечен 2К-диплей, а также ОС Android 7.1.1 «из коробки». Основная камера – 12Мп, а фронтальная – 5Мп.