Стартовали продажи сверхпрочного флагмана Motorola Moto Z2 Force в Украине

6 февраля 2018, 11:15

В Украине официально начались продажи смартфона Motorola Moto Z2 Force.

Прочный и мощный смартфон разрушает привычные ограничения и обещает новый опыт использования гаджетов благодаря сочетанию последних технологий и стиля. В комплекте, кроме зарядного блока TurboPower и переходника 3,5 мм для наушников, также находится набор дополнительных защитных пленок от царапин. Смартфон доступен в интернет-магазине shop.lenovo.ua, сети фирменных магазинов Lenovo, а также в авторизованных розничных и онлайн магазинах. Рекомендованная стоимость в Украине — 17 995 грн.



Moto Z2 Force выполнен в корпусе из прочного авиационного алюминия 7000-й серии и оснащен 5.5-дюймовым Quad HD P-OLED-экраном, который гарантированно не бьется благодаря уникальной технологии ShatterShield, и многофункциональным дактилоскопическим сканером. Кстати, на официальной презентации смартфона в Киеве во время публичного краш-теста зафиксировали национальный рекорд — 691 падение в течение трех часов с метровой высоты без повреждений экрана.



Мощный процессор Snapdragon 835 обеспечивает максимально возможную на сегодня скорость передачи данных. Moto Z2 Force получил 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения до 2 ТБ. За автономную работу отвечает аккумулятор емкостью в 2730 мАч в комплекте с зарядным устройством TurboPower, которые за считанные минуты добавляет смартфону несколько часов работы.



Благодаря основной камере из двух 12-мегапиксельных модулей — монохромному и цветному, фазовому и лазерному автофокусам фотографии получают превосходное качество и глубину кадра. Кроме того, Moto Z2 Force получил двойную LED-вспышку и умеет размывать или даже заменять фон на фотографиях. Фронтальная 5-мегапиксельная камера оснащена широкоугольным объективом и LED-вспышкой.



Moto Z2 Force поддерживает все Moto фишки, в частности, режим ночного просмотра, который автоматически регулирует подсветку, делая изображение более комфортным для зрения, быстрый запуск камеры и фонарика, а также функцию Moto Дисплей, которая предоставляет доступ к информации, не выходя из спящего режима.



Традиционно для Motorola Moto Z2 Force работает под управлением «чистого» Android. Накануне старта продаж в Украине Moto Z2 Force получил обновление до операционной системы Android 8.0 Oreo и обновление Bluetooth к версии 5.0.



Moto Z2 Force совместим со всеми имеющимися модулями Moto Mods, максимально расширяя горизонты использования смартфона.