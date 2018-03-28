Анонс Moto E5 Play должен состояться в ближайшие недели

28 марта 2018, 11:45

На официальном сайте компании Motorola появилась информация о смартфоне Moto E5 Play.



Как уверяют специалисты, эта новинка будет представлена в ближайшие недели.

В качестве аппаратной платформы отмечается чип MediaTek (точная модель пока не называется). Объем оперативной памяти – 2 либо 3 ГБ (две модификации).Емкость аккумулятора – 4000 мАч.Диагональ дисплея – 5,2 дюйма, а его разрешение 720х1280 точек.Основная камера – 12Мп, а фронтальная – 5Мп. Обе камеры со вспышками.Работает терминал под управлением Android 8.0 Oreo.В продаже новинка появится по цене в районе $120.