Анонс Moto E5 Play должен состояться в ближайшие недели

На официальном сайте компании Motorola появилась информация о смартфоне Moto E5 Play.
Как уверяют специалисты, эта новинка будет представлена в ближайшие недели.
В качестве аппаратной платформы отмечается чип MediaTek (точная модель пока не называется). Объем оперативной памяти – 2 либо 3 ГБ (две модификации).
Емкость аккумулятора – 4000 мАч.
Диагональ дисплея – 5,2 дюйма, а его разрешение 720х1280 точек.
Основная камера – 12Мп, а фронтальная – 5Мп. Обе камеры со вспышками.
Работает терминал под управлением Android 8.0 Oreo.
В продаже новинка появится по цене в районе $120.