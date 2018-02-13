Пресс-рендеры смартфона Moto E5 Play

13 февраля 2018, 12:45

Популярный блоггер @evleaks опубликовал рендерные фотографии смартфона Moto E5 Play, который, как ожидается, будет представлен в ближайшее время.

Эти снимки показывают переднюю панель терминала. Судя по всему, перед нами версии «трубок» для сотовых операторов Verizon и Cricket Wireless. На этих иллюстрациях несложно заметить отсутствие домашней кнопки, что значит простую вещь – сканер отпечатков пальцев здесь будет сзади.На данный момент нет никаких данных о «железе». По слухам, у этого терминала будет 5-дюймовый дисплей с соотношением сторон 16:9 и чип от MediaTek.