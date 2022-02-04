Motorola обновила Moto G Stylus экраном с частотой 90 Гц и чипом MediaTek Helio

4 февраля 2022, 9:45

Сегодня компания Motorola представила обновлённый Moto G Stylus. Одной из главных особенностей устройства, как становится ясно из его названия, является поддержка стилуса.

В остальном это типичный «среднячок», который не может похвастаться даже поддержкой 5G.

Новый Moto G Stylus построен на базе чипсета MediaTek Helio G88, который работает в связке с 6 Гбайт оперативной памяти. Ёмкость накопителя составляет 128 Гбайт. Главное отличие новинки от предыдущих моделей серии заключается в экране. В отличие от прошлогодних Moto G Stylus (2021) и Moto G Stylus 5G, которые оснащаются 60-Гц дисплеями, новинка получила матрицу с частотой обновления 90 Гц. Экран диагональю 6,8 дюймов на матрице IPS может похвастаться разрешением Full HD+. Он окружён тонкими рамками, а в отверстии по центру в верхней части расположился 16-Мп объектив фронтальной камеры.



Основная камера смартфона сочетает главный 50-Мп датчик и вспомогательные 8-Мп и 2-Мп сенсоры. Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мА·ч. Заметим, что новинка может похвастаться всё ещё востребованным 3,5-мм аудиоразъёмом. Корпус смартфона полностью выполнен из пластика, что характерно для бюджетных устройств.

Новый Moto G Stylus поставляется с предустановленной Android 11, запущенной ещё в 2020 году. Motorola оценила новинку в $299,99.

(С) 3dnews.