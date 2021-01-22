Motorola Edge S с процессором Snapdragon 870 проиграл смартфону на базе 865+

22 января 2021, 11:15

Вчера, после официального запуска нового чипсета для доступных флагманских смартфонов Qualcomm Snapdragon 870, Motorola объявила, что представит основанный на нём телефон Edge S 26 января. Сегодня в Сети был опубликован результат тестирования этого смартфона в бенчмарке AnTuTu.

Согласно скриншоту, телефон набирает 679 860 баллов. При этом оценка производительности CPU составляет 189 694 очка, графический чип набирает 290 268 баллов. 103 322 очка телефон получил за производительность памяти, а плавность пользовательского интерфейса оценена в 96 576 баллов.



Стоит отметить, что Xiaomi Mi 10 Pro Plus на базе Snapdragon 865+ набирает в AnTuTu 687 422 балла, тем самым превосходя новинку. Это свидетельствует о том, что разница в производительности чипсетов крайне мала и зависит, в большей мере, от оптимизации ПО производителем устройства. Что касается новейшего Snapdragon 888, он играет в совершенно другой лиге. Xiaomi Black Shark 4 на базе этого чипа набирает 788 505 баллов, но китайская компания планирует «выжать» из него 800 тысяч очков. Это кажется вполне возможным при использовании эффективной системы охлаждения и более глубокой оптимизации ПО.

Тем не менее, производительность Snapdragon 870 вполне соответствует лучшим решениям прошлого года, а это значит, что Motorola Edge S будет демонстрировать отличную производительность в любых сценариях использования в ближайшую пару лет.

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