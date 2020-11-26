Процессор Apple M1 набрал более 1,1 миллиона баллов в AnTuTu

26 ноября 2020, 10:45

Десятого ноября Apple выпустила семейство новых компьютеров, основанных на базе фирменного ARM-процессора M1.

Это мощный чипсет, который демонстрирует производительность, во многих задачах превосходящую флагманские решения Intel. Чип уже был протестирован в Geekbench, получив оценку, превышающую показатель мобильного Core i9. Теперь M1 замечен в базе данных типичного мобильного AnTuTu.

В бенчмарке чип демонстрирует рекордный результат, набирая более 1,1 миллиона баллов. Это первый случай, когда какое-либо устройство набирает более миллиона баллов в AnTuTu. К примеру, ещё не анонсированный флагманский процессор Qualcomm Snapdragon демонстрирует показатель в 847 868 баллов. Считается что тест был запущен на MacBook Air, замаскированном под iPad Pro. Устройство набрало 1 119 243 балла, из которых оценка CPU составляет 282 265 очков, графический чип набрал 538 944 балла, а память 189 921 очко. Рейтинг UX составил 108 113.

Если сравнить производительность M1 с чипом A12Z, использующимся в актуальном iPad Pro, можно заметить, что чип для «больших» компьютеров производительнее почти в полтора раза, чем процессор планшета. Чипсет MacBook Air на 50,65 % быстрее в процессорной производительности, графика быстрее на 43,78 %, память на 64,98 %. Производительность пользовательского интерфейса выше на 38,66 %.



Чипсет M1 содержит восемь вычислительных ядер и содержит восьмиядерный графический чип, который может одновременно выполнять 25 000 рабочих потоков. Кроме того, он объединён с 16-ядерным нейронным процессором. Чип содержит 16 миллиардов транзисторов. Apple M1 используется в MacBook Air, 13-дюймовом MacBook Pro и Mac mini.