Покупатели Apple Mac на M1 столкнутся с проблемами с совместимостью приложений

25 ноября 2020, 14:45

Владельцы Apple Mac mini, MacBook Pro и MacBook Air с фирменным ARM-процессором M1 могут столкнуться с проблемой совместимости в большом числе приложений.

Об этом предупредил бывший глава маркетинга AMD, основатель и главный аналитик компании Insights & Strategy Патрик Мурхед (Patrick Moorhead).



По его словам, чип M1 «подойдёт пользователям, которые используют только программное обеспечение Apple, предпочитают Safari, и им не нужно подключать к нему множество периферийных устройств». Для всех остальных пользователей всё будет немного сложнее.