Покупатели Apple Mac на M1 столкнутся с проблемами с совместимостью приложений

Владельцы Apple Mac mini, MacBook Pro и MacBook Air с фирменным ARM-процессором M1 могут столкнуться с проблемой совместимости в большом числе приложений.
Об этом предупредил бывший глава маркетинга AMD, основатель и главный аналитик компании Insights & Strategy Патрик Мурхед (Patrick Moorhead).
По его словам, чип M1 «подойдёт пользователям, которые используют только программное обеспечение Apple, предпочитают Safari, и им не нужно подключать к нему множество периферийных устройств». Для всех остальных пользователей всё будет немного сложнее.
Мурхед перечислил ряд приложений, при попытке запуска которых на Mac на базе M1 он столкнулся с проблемами. В частности, он назвал Edge, Outlook и Logitech Camera Control. Архиватор Winzip 8.0 отказывался открываться после установки, и программа резервного копирования от Samsung работала со сбоями. Также не удалось установить программу для просмотра PDF файлов Adobe Reader XI (11.0.10).
Патрик Мурхед отметил, что есть перечни поддерживаемого программного обеспечения для Mac на базе M1, и довольно много приложений всё ещё не поддерживаются этими устройствами. Более того, даже когда для приложений заявлена поддержка, у них могут быть различные неуказанные проблемы — на данный момент в эту категорию попадает ряд продуктов Adobe.
Профессиональный софт для работы со звуком Avid Pro Tools — ещё одно приложение, которое пока не поддерживает M1. Сюда же следует добавить графический редактор Pixelmator Pro, хотя он должен быть обновлён на этой неделе. Драйверы для принтера HP тоже не удалось установить должным образом, пишет Мурхед.
По словам аналитика, подобные проблемы были у Microsoft с ОС Windows on ARM при эмуляции программного обеспечения и попытке подключения сторонних периферийных устройств.
Ещё один важный момент, который отметил Мурхед, касается времени автономной работы. Хотя ноутбук на M1 прекрасно работает с собственными приложениями, в режиме эмуляции он может потреблять гораздо больше энергии от аккумулятора. Аналитик сообщил, что при использовании «Outlook, OneNote, Chrome WhatsApp, Word, а также при выполнении одного вызова Skype для бизнеса, одного вызова Zoom и одного вызова Webex» время автономной работы ноутбука составляет всего 4,5 часа. Это более чем в два раза меньше заявленного Apple времени автономной работы для ноутбуков на M1.
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