После синхронизации iPhone и iPad с Mac на базе чипов Apple M1 происходят сбои

Некоторые пользователи устройств на базе iOS сообщают о проблеме, которая возникает после синхронизации iPhone или iPad с компьютерами Mac, которые построены на базе чипов Apple M1.
Дело в том, что в ряде случаев установленные пользователем приложения на iPhone и iPad перестают запускаться после синхронизации с новыми компьютерами Mac.
Согласно имеющимся данным, сторонние мобильные приложения самопроизвольно закрываются при попытке запуска, что делает невозможным их использование. Стоит отметить, что первые сообщения об этой проблеме появились ещё в декабре прошлого года, примерно через месяц после запуска новых компьютеров Mac, основой которых стал фирменный процессор Apple M1. С тех пор такие сообщения появлялись на официальном форуме поддержки производителя, а также в сообществе Reddit.
В некоторых сообщениях пользователей также сказано, что приложения не только перестают запускаться, но и не обновляются. Кроме того, в ряде случае возникают проблемы с установкой новых приложений из официального магазина цифрового контента App Store.
Источник говорит о том, что проблема затрагивает лишь некоторых пользователей, а причина её возникновения пока остаётся неизвестной. Чтобы избежать данной проблемы пользователям рекомендуется воздержаться от синхронизации iOS-устройств с новыми компьютерами Mac до тех пор, пока Apple не выпустит исправление. Скорее всего, исправление будет выпущено вместе с одним из будущих обновлений программного обеспечения.
(C) 3dnews