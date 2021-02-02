После синхронизации iPhone и iPad с Mac на базе чипов Apple M1 происходят сбои

2 февраля 2021, 13:45

Некоторые пользователи устройств на базе iOS сообщают о проблеме, которая возникает после синхронизации iPhone или iPad с компьютерами Mac, которые построены на базе чипов Apple M1.

Дело в том, что в ряде случаев установленные пользователем приложения на iPhone и iPad перестают запускаться после синхронизации с новыми компьютерами Mac.