Apple теперь продаёт больше компьютеров с фирменными процессорами M1, чем с Inte

22 апреля 2021, 10:45

По словам генерального директора Apple Тима Кука (Tim Cook), сейчас компания продаёт больше Mac с фирменными ARM-чипами, чем моделей на базе процессоров Intel. Свои первые компьютеры с чипами M1 Apple выпустила в ноябре, а вчера был анонсирован моноблок iMac на базе нового процессора.

О высокой популярности компьютеров Apple с ARM-чипсетами Кук упомянул на вчерашнем мероприятии «Полный расцвет», в ходе которого был представлен новый iMac на базе M1. Этот же процессор послужил основой для нового семейства iPad Pro, которое также было представлено вчера. Кук заявил, что Apple M1 является настоящим прорывом, а компьютеры Mac — лучшие в отрасли по уровню удовлетворённости клиентов.

Напомним, что в ходе WWDC 2020 Apple объявила, что в течение двух лет полностью откажется от процессоров Intel в пользу фирменных ARM-чипов. Включая представленный вчера новый iMac, модельный ряд Apple насчитывает уже четыре модели компьютеров на базе чипсета собственной разработки. Вместе с ними компания продолжает продавать 16- и 13-дюймовые MacBook Pro, 21,5- и 27-дюймовые iMac и рабочие станции Mac Pro на базе процессоров Intel.

Вполне вероятно, что высокие продажи ARM-компьютеров станут ключевым моментом, на который генеральный директор Apple сделает упор во время предстоящей конференции Apple по доходам, намеченной на 28 апреля.

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