Компьютер Apple iMac с ARM-процессором A14T выйдет в первой половине 2021 года

28 октября 2020, 10:15

Согласно информации авторитетного китайского издания The China Times, первый моноблок iMac с процессором собственной разработки Apple должен быть представлен в первой половине следующего года.

По имеющимся данным, новый чип получит название Apple A14T.



В заметке говорится, что первый процессор Apple для настольных компьютеров под кодовым названием Mt. Jade будет объединён с графическим чипом Lifuka, также разработанным калифорнийским техногигантом. Оба будут производиться по нормам 5-нм техпроцесса TSMC.



Тем не менее, первым компьютером компании с процессором собственной разработки станет MacBook с чипом A14X, имеющим кодовое имя Tonga. Сообщается, что ноутбук сможет похвастаться 12-дюймовым дисплеем и сверхлёгким корпусом.



В сегодняшней заметке также сообщается, что Apple начала работу над чипсетом A15, который будет производиться по нормам усовершенствованного 5-нм процесса TSMC. Производство чипов серии A15, которые станут основой смартфонов iPhone 13-й серии (или 12S), начнётся в третьем квартале 2021 года.