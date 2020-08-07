Новые iMac оказались намного производительнее своих предшественников

7 августа 2020, 10:15

Представленные на днях обновлённые компьютеры Apple iMac сегодня уже были протестированы в GeekBench.

Согласно результатам бенчмарка, новые компьютеры существенно прибавили в производительности. В рамках тестирования сравнивались самый доступный новый 27-дюймовый iMac и базовая модель предыдущего поколения.

Согласно результатам тестов, производительность центрального процессора в многоядерном режиме выросла на целых 20 %. В одноядерном тесте превосходство составило 6 %. Напомним, что базовая модель 27-дюймового iMac оснащается шестиядерным процессором Intel Core i5 десятого поколения с частотой 3,1 ГГц. В прошлом поколении использовались тоже шестиядерные чипы, но без Hyper-Threading.



Для нового компьютера результат тестирования производительности одноядерного режима равен 1090 баллам. В многоядерном тесте моноблок набрал 5688 баллов. Для устройства предыдущего поколения эти цифры составляют 1027 и 4746 соответственно.



Что касается производительности графической подсистемы, видеокарта Radeon Pro 5300, которой оснащается новый iMac в минимальной комплектации, оказалась на 36 % быстрее в тесте Metal и на 43 % быстрее в OpenCL, чем Radeon Pro 570X, которой комплектовался прошлогодний компьютер. Результаты впечатляющие, но, вероятно, новый iMac будет, в первую очередь, интересен тем, кто нуждается в срочном обновлении компьютера. Дело в том, что, как предполагается, уже в следующем году Apple выпустит кардинально переработанный моноблок с ARM-процессором собственной разработки и дизайном с узкими рамками в стиле iPad Pro.