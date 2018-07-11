Geekbench "засветил" спецификации ZTE Nubia Z18

11 июля 2018, 11:15

В базе данных популярного тестера Geekbench «всплыли» результаты тестирования смартфона Nubia Z18, который пока еще не был представлен официально.

Здесь модель фигурирует под индексом NX606J.Грядущая новинка получит 5,99-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+. Кроме того, «на борту» окажется двойная камера с модулями 24Мп и 8Мп, а также 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной. Емкость аккумулятора – 3350 мАч. Помимо этого, ходят слухи о том, что будет представлена также модификация на 8 ГБ ОЗУ.К слову, в одноядерном тесте Geekbench эта новинка набрала 2344 балла, а во многоядерном – 8933 балла.