Состоялся официальный анонс смартфона ZTE Nubia Z18

6 сентября 2018, 9:45

В Китае компания ZTE представила свой новый флагманский смартфон - Nubia Z18.



Новинка получила очень тонкие рамки вокруг дисплея, а еще круглый вырез под фронтальную камеру.

Дисплей занимает более 91% всей передней панели.



Диагональ экрана – 6 дюймов, а его разрешение 1080х2160 точек.



Основная камера получилась двойной – модули 16Мп+24Мп. Фронтальная камера – 8Мп.



Отдельно отмечен сканер отпечатков пальцев, который реализовали на тыльной панели.

В качестве аппаратной платформы «под капотом» Qualcomm Snapdragon 845 + 6/8 ГБ оперативной памяти и 64/128 ГБ встроенной.Емкость аккумулятора – 3450 мАч. Имеется также поддержка быстрой зарядки аккумулятора.Касательно беспроводных модулей и интерфейсов отмечается 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS +ГЛОНАСС, есть порт USB Type-C + поддержка dual-SIM.Работает терминал под управлением ОС Android 8.1, поверх которой оболочка Nubia UI 6.0.Старт продаж намечен на 11 сентября. Стоимость – $408 за версию 6 ГБ ОЗУ/64 ГБ ПЗУ и $482 за модификацию 8 ГБ ОЗУ/128 ГБ ПЗУ.