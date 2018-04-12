Новый смартфон Nubia Z18 mini получил 6 ГБ оперативной памяти и Android 8.1

12 апреля 2018, 10:15

Китайская ZTE представила свой новый смартфон - Nubia Z18 mini.



Новинка позиционируется в среднем сегменте.

Работает аппарат под управлением Android 8.1, поверх которой установлена оболочка Nubia UI.



В качестве аппаратной платформы «под капотом» 8-ядерный чип Qualcomm Snapdragon 660, тактовая частота которого до 2,2 ГГц. Графика здесь Adreno 512. Объем оперативной памяти – 6 ГБ, а встроенной пользовательской – 64 ГБ либо 128 ГБ.



Диагональ дисплея – 5,7 дюймов, а соотношение его сторон 18:9. Разрешение – 1080х2160 точек.

Основная камера получилась двойной – модули 24Мп+5Мп. Ее дополнили системой быстрой фокусировки и 2-тоновой вспышкой. Фронтальная камера - 8Мп.Касательно беспроводных модулей и интерфейсов известно за Wi-Fi 802.11ac (2,4/5 ГГц) и Bluetooth 5, приёмник GPS/ГЛОНАСС. Емкость аккумулятора – 3450 мАч.В продаже новинка появится по цене $290 за версию с 64 ГБ встроенной памяти и $330 за модификацию со 128 ГБ ПЗУ. Точная дата релиза пока не приводится.