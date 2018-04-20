Официальный анонс игрового смартфона ZTE Nubia Red Magic

20 апреля 2018, 9:45

Вчера в Китае компания ZTE анонсировала свой новый игровой смартфон - Nubia Red Magic.



Новинка получила алюминиевый корпус со светодиодной полосой подсветки на 16,8 млн. оттенков. Кроме того, «на борту» специальная кнопка для перехода в игровой режим и продвинутое воздушное охлаждение.

В качестве аппаратной платформы «под капотом» процессор Qualcomm Snapdragon 835, а также 6/8 ГБ оперативной памяти и 64/128 ГБ встроенной.Диагональ дисплея – 6 дюймов, а его разрешение Full HD+.Основная камера – 24Мп, а фронтальная – 8Мп.Емкость аккумулятора – 3800 мАч.Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, известно за 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5, GPS+ГЛОНАСС, есть порт USB Type-C и 3,5-м разъём для наушников.Работает новинка под управлением Android 8.1 Oreo, поверх которой «натянут» интерфейс Nubia Red Magic.На данный момент терминал уже доступен для оформления предварительного заказа. Стоимость «трубки» в модификации 6 ГБ оперативной памяти / 64 ГБ встроенной - $398, а 8ГБ ОЗУ/128 ГБ ПЗУ - $477. Релиз намечен на 25 апреля.