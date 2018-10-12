Первая информация об игровом планшете ZTE Nubia Hipad

12 октября 2018, 9:15

В Сети Weibo появилась информация о новом планшете ZTE Nubia Hipad, который пока что не был представлен официально.

Грядущая новинка позиционируется в роли первого игрового планшета китайского производителя.Аппарат получил дизайн похожий на игровой смартфон Nubia Red Magic.А вот характеристики грядущей новинки особо привлекательно не выглядят. Диагональ дисплея – 10,1 дюйма. В основе устройства – 10-ядерный процессор MediaTek Helio X27, а объем оперативной памяти – 3 ГБ. Объем встроенной – 32 ГБ. Емкость аккумулятора – 7000 мАч. Отдельно отмечается поддержка 2-полосного Wi-Fi. В качестве ОС называется Android Oreo.Как скоро будет представлен аппарат на рынке, пока не уточняется.