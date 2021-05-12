iMac 2021: максимальная синхронизация с другими устройствами

12 мая 2021, 9:15

Презентация новых iMac 2021 года наделала шуму в социальных сетях. Еще бы – на такой компьютер невозможно не обратить внимание.

Яркие, мощные, идеальные для работы и развлечений, с расширенным функционалом и актуальными в карантинное время возможностями – новые моноблоки сумели удивить.



Яркая новинка во всех отношениях

Первый сюрприз – это цвет корпуса новинки. Производитель отошел от своих классических расцветок и сделал моноблоки максимально яркими: пурпурно-розовыми, желтыми, зелеными, синими и фиолетовыми. Для поклонников классики оставили серебристый цвет. Немного уменьшили рамки вокруг дисплея, что позволило уменьшить общие габариты компьютера.

Используется инновационный процессор восьмиядерный М1 – если вы уже успели купить iPad 2021 года, вы с ним знакомы. Он невероятно мощный и быстродейственный. Так, мощностей процессора достаточно, чтобы компилировать код в режиме реального времени, рендерить большие видеофайлы за считанные секунды или играть в трехмерные стратегии с максимально детализированным изображением без провисаний. Используется система машинного обучения Neural Engine на 16 ядер. Операционная система macOS Big Sur обеспечивает бесперебойную работу даже в условиях максимально интенсивной загрузки.

24-дюймовый дисплей Retina создан по новой технологии minioled. Его разрешающая способность выросла до 4,5К, а разрешение – до 218 пикселей на дюйм, яркость на пике до 500 нит. Расширился цветовой охват, теперь экран точно отображает больше миллиарда оттенков, включая палитру Р3. Есть функция True Tone.

Для видеосвязи и записи видео предусмотрена встроенная камера FaceTime HD 1080p. У нее отличное разрешение, но главное – поддержка программного обеспечения со стороны процессора М1. Он обрабатывает изображение в режиме реального времени, улучшает качество картинки и вы будете выглядеть всегда отлично во время видеозвонков. Запись звука осуществляют 3 сфокусированных микрофона, поэтому можно даже делать профессиональную озвучку видеороликов без подключения сторонних устройств.



Синхронизируйте все ваши девайсы между собой

Производитель доработал функцию синхронизации разных устройств между собой – теперь подключиться к накопителю планшета или телефона можно подключаться в считанные секунды. Это удобно, поскольку вы можете просматривать фото и даже редактировать их на большом экране компьютера. Это еще одна причина купить iPhone 12 – синхронизироваться будут только устройства, которые работают на iOS. Но не забывайте в таком случае использовать максимальную защиту от несанкционированного доступа, желательно – сканеры отпечатков пальцев или FaceID.



Где найти «яблочную» технику в Украине?

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