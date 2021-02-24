Медленно работает iMac?

24 февраля 2021, 17:48

Приобретая iMac, мы хотим верить, что с годами, его работоспособность не будет ухудшаться и стремительное развитие технологий не отразится на скорости его функционировании. Однако, стоит пройти незначительному количеству времени, как мы замечаем, сначала с трудом заметные торможение, а затем, все больше и больше видим бросающееся в глаза провисание и лагание. К счастью, существует действенный и совершенно безопасный выход — модернизация устройства. Давайте рассмотрим, что можно улучшить, чтобы ваш iMac, ни в чем не уступал требованием современных программ.

Для начала посмотрите статистику загрузки в "Мониторинге Системы". Тут вы сможете самостоятельно определить, какой из элементов системы не справляется с нагрузкой. А уже после этого нужно принимать решение о модернизации или ремонте iMac.

Замена HDD диска на SSD накопитель

Сегодня, HDD считается медленным диском, который не справляется с задачей быстро считывать и записывать данные. Утомительная загрузка программ, торможение операционной системы, невыносимые лагания видеоигр — все это в большинстве случаев, результат работы жесткого диска, состоящего из магнитных пластин.

Понимая, с какими проблемами сталкиваются пользователи, разработчики создали альтернативу в виде SSD накопителя. Не имеющий механических частей, состоящий из большого количества отдельных Flash-накопителей и обладающий большей скоростью произвольных операций, SSD накопитель увеличивает скорость чтения/записи в разы. Произведите замену и вы сами увидите существенную разницу в работе iMac. Зачастую это самый простой и дешевый способ получить большой прирост производительности.

Увеличение оперативной памяти

Поставив SSD накопитель, вы теперь можете приступать к следующему шагу — увеличение оперативной памяти. Этот шаг довольно щепетильный, поскольку требует точного и корректного набора соответствующих именно вашему продукту составляющих ОЗУ. Но удачно справившись с ним самостоятельно или с помощью специалиста, вы сумеете достичь максимальной производительности вашего iMac и в ближайшие годы, совершенно не беспокоиться по поводу быстрой и продуктивной взаимосвязи с другими программами и операционными системами.

Таким образом, вместо того, чтобы покупать новый iMac, достаточно вложить деньги в его модернизацию.

Так что, смело экспериментируйте с улучшениями для получения полного удовольствия от пользования Apple техникой.