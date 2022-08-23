Как улучшить работу смартфона Oppo

23 августа 2022, 9:35

Если со временем вы начали замечать, что ваш смартфон Орро часто зависает, постоянно тормозит, медленно реагирует на действия, не спешите нести его в ремонт или выбрасывать. Дело может быть вовсе не в поломке или плохом процессоре. Смартфоны Oppo — очень производительные гаджеты. Попробуйте вернуть своему телефону быстродействие с помощью способов, о которых мы расскажем дальше.

Чаще всего торможение, зависание и прочие сбои в функционировании смартфонов возникают по таким причинам:

захламленность памяти устройства;

слишком большое количество установленных приложений;

работа в фоновом режиме незакрытых программ.

Снижать производительность могут также громоздкие виджеты и анимированные обои на рабочем столе, множество открытых вкладок в браузере, наличие вирусов.

Чтобы гаджет снова работал быстро, необходимо:

Очистить память. Зайдите через "Настройки" в раздел "Память", чтобы проверить, достаточно ли там свободного места — должно оставаться несколько ГБ. Если все забито, удалите, перенесите из корневой директории в облако или каталоги "Картинки", "Музыка" фотографии и соответствующие файлы. Проводите чистку регулярно.

Удалить ненужные приложения. Откройте в меню "Настройки" раздел "Приложения" и дальше вкладку "Все". Отметьте и удалите из списка программы, которые не используете.

Закрыть все приложения, работающие в фоновом режиме. Нажмите кнопку внизу смартфона в виде трех параллельных черточек, а затем выберите крестик (удаление). Также это можно сделать через "Настройки": открываем "Приложения", затем "Работающие" и пункт "Остановить". Чтобы закрыть все незакрытые программы сразу, нужно установить на смартфон специальную программу — например Advanced Task Killer. В ней есть опция "Остановить все".

Перезагрузить смартфон. Если батарея съемная, вытащите и снова вставьте ее, после чего включите устройство. Если аккумулятор несъемный, то нажмите и держите кнопку включения телефона около 20 секунд, затем отпустите. Если все сильно запущено, рекомендуется полностью сбросить настройки и ввести их по новой.

Можно проводить отладку вручную, поэтапно. Но во многих случаях это необязательно — сейчас смартфоны Oppo, работающие на Android, получили специализированный программный движок Hyper Boost. Он оптимизирует работу девайса в полуавтоматическом режиме. Чтобы воспользоваться программой, зайдите в меню "Диспетчер телефона" и проделайте все предлагаемые действия после получения результата автоматического сканирования.

Значительно улучшить работу смартфона Oppo поможет очистка памяти устройства, удаление ненужных приложений и закрытие программ, которые продолжают функционировать в фоновом режиме. Выполнить это можно вручную или с помощью полуавтоматического режима оптимизации. Он есть в современных моделях смартфонов Oppo с операционной системой Android.