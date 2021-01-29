Apple начала продавать восстановленные 27-дюймовые iMac 2020 года

29 января 2021, 13:15

Сегодня Apple начала продавать официально восстановленные 27-дюймовые моноблоки iMac, представленные в августе 2020 года.

Их покупка позволит сэкономить примерно 15 процентов стоимости, по сравнению с таким же новым компьютером. При этом Apple предоставляет на устройства полноценную годовую гарантию и комплектует их так же, как и новые устройства.

Напомним, что 27-дюймовый iMac 2020 года оснащается IPS-панелью с разрешением 5К. Экран прикрыт стеклом с нанотекстурой, которое препятствует появлению бликов, и может похвастаться поддержкой технологии True Tone, подстраивающей изображение под условия освещения. Компьютер комплектуется процессорами Intel Core десятого поколения, видеокартами AMD Radeon Pro 5000, до 128 Гбайт оперативной памяти и накопителями ёмкостью до 8 Тбайт. Кроме того, Apple оснастила компьютер чипом безопасности T2, а также улучшенными динамиками и микрофонами.



Стоимость официально восстановленных 27-дюймовых iMac 2020 года начинается от $1529. За эти деньги покупатель получит шестиядерный Intel Core i5 с базовой тактовой частотой 3,1 ГГц, 8 Гбайт оперативной памяти, 256-Гбайт накопитель и видеокарту Radeon Pro 5300. Стоимость такого же нового компьютера составляет $1799. Кроме того, доступны и более продвинутые комплектации, однако их запасы сильно ограничены.



Apple заявляет, что все восстановленные iMac тщательно проверяются, очищаются и упаковываются в новую коробку с новыми аксессуарами. К слову, в коробке с 27-дюймовым iMac пользователи найдут клавиатуру Magic Keyboard, мышь Magic Mouse, кабель Lightning-USB, кабель питания и тряпочку для очистки экрана.



Стоит отметить, что, согласно многочисленным утечкам, вскоре Apple представит кардинально обновлённые iMac с дизайном как у Pro Display XDR и фирменными ARM-чипами. Тем не менее, моноблок 2020 года останется актуальным ещё долгое время и удовлетворит потребности многих пользователей.

(C) 3dnews