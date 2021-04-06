Тим Кук намекнул на планы Apple в сфере автомобилей и восхитился успехами Tesla

6 апреля 2021, 12:15

Глава Apple Тим Кук (Tim Cook) дал американской журналистке Каре Свишер (Kara Swisher) из The New York Times интервью, в ходе которого в очередной раз намекнул, что компания работает в области самоуправляемых автомобилей.



«По-моему, автономность сама по себе является ключевой технологией. С некоторыми оговорками автомобиль можно считать роботом. Самоуправляемый автомобиль — это робот. С автономностью можно делать много чего интересно. Посмотрим, что с этим сможет сделать Apple. В компании мы исследуем множество различных вещей. Многие из них никогда не увидят свет. Но я не говорю, что ни одна из этих вещей никогда не появится», — заявил Тим Кук в подкасте Sway.

Он ушёл от прямого ответа на вопрос о том, работает ли Apple над самим автомобилем или только над технологиями самоуправляемых транспортных средств.



«Нам нравится интегрировать новые аппаратные и программные средства, а также сервисы и находить нужные точки соприкосновений. Именно в этот момент происходит магия. Это то, чем мы любим заниматься. И мы рады, что владеем технологией, которая это всё окружает», — добавил Кук.



От Apple давно ждут входа в автомобильный бизнес или реализации тех наработок, которыми она уже владеет, другим автопроизводителям. В 2019 году Apple приобрела стартап Drive.ai, занимающийся разработками технологий самоуправляемых автомобилей, тем самым в очередной раз заявив о себе как о компании, которая ставит перед собой цель вывести на дороги машины с автопилотом. Годом ранее Apple наняла бывшего главного технолога Tesla Дага Филда (Doug Field), предположительно, чтобы тот возглавил секретный проект Apple по разработке автономных систем вождения. Помимо этого, компания переманила из Tesla несколько других ключевых сотрудников, включая бывшего главу разработки силовых агрегатов электромобилей Tesla Майкла Швекуча (Michael Schwekutsch). Он присоединился к команде Филда.



Совсем недавно глава Tesla Илон Маск (Elon Musk) заявил, что готов был продать компанию Apple, но Тим Кук отказался от встречи и обсуждения этого плана. Этот вопрос также был поднят на интервью.



«Вы знаете, я никогда не говорил с Илоном. Однако я испытываю большое восхищение и уважение к компании, которую он построил. Я думаю, что Tesla проделала невероятную работу — не только стала лидером в сегменте электромобилей, но и сохраняет это лидерство в течение длительного времени. Очень рад за них», — сказал Кук в интервью.

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