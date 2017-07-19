Элон Маск "засветил" серийную Tesla Model 3

19 июля 2017, 12:40

Об этом сообщило сразу несколько авторитетных СМИ.

Согласно их сведениям, Маск сдержал ранее данное обещание касательно того, что первый образец Tesla Model 3 будет выпущен на текущей неделе.Судя по всему, эта новинка производителя особых изменений по части дизайна не претерпела. Впрочем, и сам Маск прозрачно намекнул на то, что ничего особо не меняли в сравнении с прототипами, которые были сделаны еще в марте, а последние несколько месяцев инженеры потратили главным образом на настройку всех «узлов».